В Москве уходивший от погони автомобилист попал на видео

Водитель, по некоторым данным, был нетрезв

Минувшей ночью в Кузьминках развернулась настоящая полицейская погоня. Четверть часа десятки патрульных машин с мигалками и сиренами преследовали лихача на ВАЗ 2110, передает "ТВ Центр".

Москвичи тоже не остались в стороне и снимали из квартир все происходящие. Видно, как гонщик пытается оторваться от ДПС и нарезает круги по району. Несколько раз нарушителя почти удалось заблокировать на дороге, но в итоге задержали его в одном из дворов на Саратовской улице. По предварительным данным, водитель был пьян.

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