В Москве пытаются спасти уникальный вокзал станции "Покровское-Стрешнево"

У памятника архитектуры сменилось несколько хозяев, но ни один так и не взялся за его реставрацию

Департамент Мосгорнаследия подал иск в суд на владельца вокзала - станции "Покровское-Стрешнево". Необычное здание, построенный более ста лет назад в стиле северного модерна, пришло в катастрофическое состояние и не ремонтировалось ни разу, к тому же, неоднократно горело.

На этом вокзале давно уже нет пассажиров - никто не ждёт на платформе поезд, не покупает билеты. Заколочены, заварены окна и двери. Игорь Утёсов с удовольствием водил бы сюда экскурсии. Но не рискует. Опасно и очень неприятно.

Сейчас уже трудно представить, но здание вокзала на станции "Покровское-Стрешнево" в свои лучшие времена выглядело иначе. Сказочный особняк с красивейшим деревянным павильоном. Построен в 1908 году, архитектор известнейший - Брзошовский, автор Рижского вокзала в Москве и Витебского в Петербурге. Как архитектор, он тогда курировал строительство Московско-Виндавской железной дороги. И создал вот этот великолепный образец северного модерна. Изящная башенка, декоративный балкон, широкие окна и двери.

Вокзалом здание было недолго, уже в 30-50-х годах прошлого века здесь устроили общежитие для железнодорожных рабочих. В восьмидесятые разобрали деревянный павильон. А все последние годы сам особняк принадлежит частному лицу и постепенно разрушается - были уже и пожары, и взломы. Это здание-памятник и Мосгорнаследие уже неоднократно выдавало собственнику предписания провести реставрационные работы. Но реакции никакой.

"В настоящее время Департамент обратился с иском в суд о понуждении к проведению работ в судебном порядке. После вступления в силу решения суда департамент будет контролировать его исполнение. В случае же если собственник будет уклоняться от исполнения решения суда, Департамент будет вынужден обратиться с иском в суд об изъятии этого объекта", - сообщил начальник управления территориального контроля департамента культурного наследия Москвы Олег Голостой.

Эксперты говорят - здание было построено основательно. И сохранилось неплохо. "Конечно, деревянные элементы какие-то надо заменить, но основа здания - его стены, каркас, фундамент - они в хорошем состоянии, даже декоративные элементы - майоликовые панно, знаменитая майолика", - рассказал Игорь Утесов.

Это тот случай, когда еще можно успеть и спасти.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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