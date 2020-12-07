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Юный кожан захотел перезимовать в московской квартире. Но не вышло

15:25
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Спать летучая мышь отправится в зоопарк

Неожиданного гостя обнаружили москвичи в Северном Чертанове - их квартира на 31-м этаже приглянулась молодому двухцветному кожану, который искал место зимовки. Он залетел в комнату и уютно устроился на шторах, передает "ТВ Центр".

Домашние кошки встретили самца с недоверием и подозрением. А вот хозяева не растерялись и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники передали Галлета - так назвали летучую мышь - Московскому зоопарку. Всю зиму он будет жить в центре реабилитации рукокрылых, а весной  улетит на волю.
 

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