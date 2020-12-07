Арзамасова намекнула на свадьбу с Авербухом

Девушка показала красивое кольцо

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram снимок, который привел в восторг ее поклонников. Девушка намекнула, что недавно в ее жизни произошло знаковое событие.

О романе 25-летней Арзамасовой и 46-летнего Авербуха стало известно несколько месяцев назад. Влюбленные публично заявили о своих отношениях в конце сентября и, похоже, что дело движется к свадьбе.

Актриса разместила в Сети фотографию, где на безымянном пальце правой руки видно кольцо с бриллиантами. Подписала снимок девушка довольно лаконично: указала дату 6 декабря и добавила смайлик-сердечко.

Поклонники актрисы поняли намек без слов и стали поздравлять девушку с помолвкой. "Ааааа! С помолвкой, Елизавета", "Примите поздравления, понятно без слов. Совет да любовь!", "Ох, вы прям вся сияете и светитесь от счастья!", "Как это прекрасно", - написали комментаторы.

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