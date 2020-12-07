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Зрители "ТВ Центра" помогли собрать деньги на лечение Кристины Шин

13:04
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Девочке требуется трансплантация костного мозга

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Кристины Шин. У девятилетней девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас Кристине требуется трансплантация костного мозга. Сделать операцию готовы врачи из Первого медицинского университета имени Павлова в Санкт-Петербурге, но лечение стоит 4,5 миллиона рублей. Собрать нужную сумму помогли зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Кристины:

"Хотим сказать всем большое спасибо за вашу помощь и поддержку. Без вас мы бы не смогли собрать такую огромную сумму на лечение нашей доченьки. Теперь, благодаря вам, у нас есть надежда на выздоровление и счастливое будущее Кристины. От чистого сердца желаем здоровья вам и вашим близким. Верьте: добро возвращается!"

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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