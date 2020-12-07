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Юрий Лоза захотел снять квартиру в Крыму и остался без денег

13:16
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Возбуждено уголовное дело

Музыкант Юрий Лоза стал жертвой мошенников, которые уговорили его перевести на банковский счет 11 тысяч рублей. 

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Исполнитель хита "Плот" обратился в полицию еще в сентябре. По словам артиста, он нашел в интернете объявление об аренде квартиры в Керчи. Лоза перевел "арендодателю" 11 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

6 декабря по данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник разыскивается, передает РИА Новости.

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