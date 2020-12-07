Кремль прокомментировал задержание российских журналистов в Турции

Москва рассчитывает на скорое урегулирование инцидента

В Кремле надеются, что задержанные в Турции российские журналисты будут отпущены в ближайшее время. Москва предпринимает все возможные меры для оказания помощи сотрудникам телекомпании НТВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, что в ближайшее время… наши журналисты будут отпущены", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве продолжают изучать обстоятельства задержания россиян и его причины. На вопрос, расценивают ли в Кремле этот инцидент как недружественный шаг со стороны Турции, пресс-секретарь президента отвечать не стал.

Сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение" задержали в Стамбуле 4 декабря. По версии турецкой стороны, россияне вели съемку в районе, где расположена компания по производству беспилотников, без специального разрешения. Журналистов могут обвинить в шпионаже.

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