Депутат МГД Картавцева: Вакцинация от коронавируса - это самый эффективный способ остановить пандемию

Список категорий для прививки от COVID-19 расширится по мере поступления вакцины

По мере поступления вакцины от коронавирусной инфекции список категорий для записи на прививку будет расширяться, заверила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"В субботу, 5 декабря, в столице началась вакцинация против коронавирусной инфекции: первым прививку делают сотрудникам медицинских и образовательных учреждений и работникам городских социальных служб. Прежде всего необходимо защитить тех, чья работа связана с постоянным взаимодействием с людьми. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться, вакцинация станет доступна всем жителям столицы", - рассказала она.

Парламентарий подчеркнула, что вакцинация – самый действенный способ остановить распространение болезни и сформировать коллективный иммунитет. Сейчас запись на официальном городском портале mos.ru открыта на две недели вперед. В ближайшее время на прививки приглашаются только работники медицинских и образовательных учреждений, а также социальные работники, напомнила Картавцева. Она предупредила, что перед вакцинацией необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли.

Депутат отметила, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Пункты вакцинации развернуты на базе 70 городских взрослых поликлиник, они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Сделать прививку смогут жители столицы, прикрепленные к поликлиникам города.

"Есть определенные ограничения: к прививкам допускаются москвичи от 18 до 60 лет, не страдающие хроническими болезнями (заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца), первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой)", - подчеркнула парламентарий. Также среди противопоказаний - беременность и кормление грудью, заболевание ОРВИ (в момент вакцинации или в течение 14 дней до того), получение любой другой прививки, например, от гриппа в течение 30 дней перед вакцинацией от коронавируса.

Процесс вакцинации занимает около часа. После осмотра врача проводится подготовка препарата и введение вакцины, после чего в течение получаса специалисты наблюдают за реакцией организма. Также депутат призвала учитывать, что прививка состоит из двух частей, а значит прийти в поликлинику придется дважды.

"В Москве сделано все для удобства пациентов: записаться нужно только на первую вакцинацию, а на вторую вас запишут автоматически и пришлют SMS с напоминанием о дате и времени", - добавила Картавцева.

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