В МГД подготовили поправку о выделении еще 750 млн руб на техсредства реабилитации инвалидов

Это коснется 30 тысяч человек

Фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" подготовили поправку в проект бюджета столицы о выделении 750 миллионов рублей дополнительно на программу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

По ее словам, ежегодно право на это получают более 210 тысяч человек, из них 70 тысяч - по индивидуальным программам реабилитации. Не менее 140 тысяч человек - в рамках плановой замены технических средств.

"Департамент труда и социальной защиты населения в последние годы изыскивал средства на внеплановые 30 тысяч за счет экономии на других статьях расходов. Однако именно сейчас, когда востребованность москвичами всех социальных программ и льгот выросла, необходимо заложить в бюджет финансирование технических средств реабилитации для инвалидов в полном объеме", - сказала Мельникова.

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