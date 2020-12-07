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Дочь Заворотнюк ответила на критику своей внешности

13:50
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Она устала от непрошенных советов

24-летняя модель и блогер Анна Заворотнюк ответила людям, которые называют ее излишне худой и советуют ей набрать вес.  
"Мы со всем справимся": дочь поддержала Анастасию Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк часто слышит непрошенные советы в свой адрес. По словам девушки, ее называли и "скелетом", и "анорексичкой". Ей советовали есть побольше и обратиться за помощью к врачам. 

"Прошу вас, мне не нужны советы по поводу питания, так как я прекрасно планирую свой рацион. Не нужны советы о наборе веса, так как мне очень комфортно, и если я захочу поправиться, то обязательно это сделаю, но не от вашего сообщения в Директ", - написала Заворотнюк в Instagram.

По словам Анны, она прекрасно себя чувствует, ей комфортно в своем весе. При этом она любит поесть. Спорт и йога помогают ей поддерживать себя в хорошей физической форме.

В конце ноября 20-летний Майкл, сын Анастасии Заворотнюк, опубликовал фото годичной давности. В то время он был не таким стройным и подтянутым, как сейчас. "А каким был ты год назад", - написал Майкл, которого часто называют "крашем".

Напомним, что от Дмитрия Стрюкова звезда сериала "Моя прекрасная няня" родила дочь Анну и сына Майкла. В 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году у них родилась дочь Мила.

Сейчас актриса борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в поселке Крекшино. Дочь живет с ней. Правда, в скором времени Анна планирует переехать в город. В ее квартире идет ремонт.

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