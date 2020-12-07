ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители каких регионов России смогут встретить Новый год в ресторане

14:13
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Не во всех регионах рестораны закрываются на ночь

Жители некоторых регионов России смогут отметить Новый год в ресторане. Эксперты АТОР рассказали, где заведения будут работать, а кому придется отмечать праздник дома.

Максимум пользы, минимум трат: на чем сэкономить в Новый год
Власти Москвы не будут вводить новые ограничения в новогодние праздники

В Татарстане на прошлой неделе были приняты изменение в республиканское постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которому кафе и рестораны в новогоднюю ночь смогут работать до 03:00. В обычные дни предприятия общепита обязаны закрываться с полуночи и до шести утра.

В Башкирии 31 декабря рестораны будут открыты всю ночь, а в дни новогодних каникул – с 6.00 утра до двух ночи.

В Удмуртии с 11 декабря власти региона намерены ослабить карантинные ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, которые в настоящее время вынуждены закрываться в 23:00. Однако точный график работы в праздники пока не назван.

А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга надеяться на празднование в ресторанах не приходится – в столице с 13 ноября и до 15 января с 23:00 до 6:00 будут закрыты заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения. В Петербурге кафе и рестораны будут закрыты с 30 декабря по 3 января, а театры и музеи - с 30 декабря по 10 января.

В Крыму, Ставрополье, Ростове-на-Дону все заведения общепита должны будут закрыться в 22:00. Отдохнуть вне дома до 23:00 можно будет в Калининграде, Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Туле, Ярославле, Воронеже и Челябинске.

До полуночи разрешена работа ресторанов и кафе в Краснодарском крае, Карелии, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Калуге.

В Перми до середины декабря введен запрет на проведение праздничных мероприятий в заведениях общепита. Будет ли он продлен на праздничные дни, пока неизвестно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посетители ресторана
Посетители ресторана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.