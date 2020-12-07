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Томским чиновникам разрешили отдохнуть 31 декабря

15:15
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Выходной придется отработать

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем для местных чиновников. Вместо этого они будут работать в субботу, 26 декабря. Губернатор призвал всех работодателей региона поступить так же.

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"Тридцать первого декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу", - заявил Жвачкин.

Распоряжение губернатора подписано "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул". В документе отмечено, что 26 декабря в этом году будет рабочим днем для сотрудников областной администрации, а 31 декабря станет выходным, передает РИА Новости.

"Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области предусмотреть для своих сотрудников аналогичный порядок организации рабочего времени", - сказано в документе.

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