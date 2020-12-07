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Коты Эрмитажа решили потратить наследство на ремонт подвала

14:15
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Половина завещанной суммы уйдет на налоги

На что потратить деньги из наследства французского мецената, решат сами коты Эрмитажа, а также их попечители. Скорее всего, средства пойдут на улучшение обстановки – в подвале музея сообщил на пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание

"Коты решат, как будут расходовать эти деньги. А также те, кто о них забоится. Может быть, это возможность улучшить обстановку в подвале, где они живут, окружить котов евроремонтом", - сказал Пиотровский журналистам.

О подарке мецената из Франции Пиотровский рассказал 1 декабря. Директор Эрмитажа сообщил, что "французский друг" завещал небольшую сумму эрмитажным котам, музей ведет переписку с юристами дарителя. Речь идет о сумме в 3 тысячи евро, больше половины которой уйдет на налоги во Франции.

Общаясь с журналистами 7 декабря, директор Эрмитажа подчеркнул отметил воспитательное значение истории с наследством. В музее завели котов, чтобы напомнить людям о необходимости заботиться о животных. Подарок из Франции, по словам Пиотровского - замечательный и красивый жест, передает "Интерфакс".

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