Коты Эрмитажа решили потратить наследство на ремонт подвала

Половина завещанной суммы уйдет на налоги

На что потратить деньги из наследства французского мецената, решат сами коты Эрмитажа, а также их попечители. Скорее всего, средства пойдут на улучшение обстановки – в подвале музея сообщил на пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Коты решат, как будут расходовать эти деньги. А также те, кто о них забоится. Может быть, это возможность улучшить обстановку в подвале, где они живут, окружить котов евроремонтом", - сказал Пиотровский журналистам.

О подарке мецената из Франции Пиотровский рассказал 1 декабря. Директор Эрмитажа сообщил, что "французский друг" завещал небольшую сумму эрмитажным котам, музей ведет переписку с юристами дарителя. Речь идет о сумме в 3 тысячи евро, больше половины которой уйдет на налоги во Франции.

Общаясь с журналистами 7 декабря, директор Эрмитажа подчеркнул отметил воспитательное значение истории с наследством. В музее завели котов, чтобы напомнить людям о необходимости заботиться о животных. Подарок из Франции, по словам Пиотровского - замечательный и красивый жест, передает "Интерфакс".

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