Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы при вакцинации от COVID-19

Столица готова к более масштабной вакцинации

Правила доставки вакцины от коронавируса в регионы правительство утвердит к завтрашнему дню. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета. Он прошёл в формате видеоконференции.

Премьер поручил Минздраву установить график поставок, а губернатором подготовить инфраструктуру. А также проработать доставку жителей из отдалённых территорий к местам проведения вакцинации. В ходе заседания премьер отметил, что прививки уже начали делать в столице. Он обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой доложить о работе.

Сергей Собянин: "По поручению президента и по согласованию с правительством Российской Федерации мы начали обкатку системы масштабной вакцинации граждан. В выходные (субботу и воскресенье) открыли прививочные пункты, на которых привилось за выходные около двух тысяч человек. Мы проверили всю систему. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации".

Михаил Мишустин: "Спасибо, Сергей Семёнович. Я здесь рассчитываю, что Москва не только продолжит эту работу, но и поделится соответствующим опытом с коллегами".

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