Собянин: столица готова к более масштабной вакцинации от COVID-19

Коек для больных коронавирусом в Москве хватает

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица готова к более масштабной вакцинации. Обкатка системы уже началась, в первые два дня работы пунктов вакцинации от коронавируса привиты около 2 тысяч человек.

"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мэр Москвы признал, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. В то же время, коек для больных с COVID-19 хватает. Плановое лечение в ближайшие месяцы медицинские учреждения будут оказывать в обычном режиме.

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