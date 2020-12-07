Собянин заявил о готовности больниц к приему пациентов с COVID

Медицинскую помощь получат все

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения в городе работает стабильно, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столичных больницах хватает коек для пациентов с коронавирусом. Плановое лечение оказывается в обычном режиме.

"У нас около 5 тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом, это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинский помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи", - сказал Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Эпидемиологическую ситуацию мэр назвал сложной. "Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID", - заявил Собянин.

За последние сутки 28 142 человека заразились коронавирусом в России. 7279 из них в Москве.

Всего с начала пандемии в стране заразились 2 488 912 человек. Выздоровели 1 956 588 пациентов с COVID. 43 597 граждан скончались.

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