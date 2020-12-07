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Роспотребнадзор призвал к жесткому контролю мер по борьбе с COVID-19

15:07
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

В большинстве регионов масочный режим соблюдается

Власти регионов должны жестко контролировать соблюдение мер по борьбе с коронавирусом. Это единственный путь к снижению заболеваемости COVID-19 в России, убеждена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Тем, кому не удалось снизить заболеваемость до стабильных цифр сегодня, имеют самые высокие показатели. И именно там жесткие требования, … жесткий контроль за их соблюдением... может сохранить тенденцию к стабилизации и снижению заболеваемости", - заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что масочный режим соблюдается преимущественно во всех регионах России. В то же время, на прошлой неделе за его нарушение составлено около 30 тысяч протоколов.

Попова также назвала группы, в которых наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости коронавирусом. По данным главы ведомства, это работники промышленных предприятий, торговли, транспорта и госучреждений.

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