Авиасалон Ле-Бурже перенесли на 2023 год из-за коронавируса

Парижский авиасалон должен был пройти летом 2021 года

Международный авиакосмический салон Ле-Бурже (Парижский авиасалон), запланированный на лето 2021 года, перенесли на 2023 год из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.

Решение было принято в ответ на международный кризис в области здравоохранения, а также в связи с проблемами, с которыми столкнулась аэрокосмическая промышленность, отмечается в документе на сайте салона.

Всем, кто заранее оплатил участие в Парижском авиасалоне, организаторы пообещали вернуть деньги. Дата проведения салона в 2023 году пока не сообщается.

Выставка Ле-Бурже проходит раз в два года. Она собирает участников со всего мира, в том числе из России.

Видео: как прошла выставка Ле-Бурже в 2019 году

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