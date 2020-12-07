ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Авиасалон Ле-Бурже перенесли на 2023 год из-за коронавируса

15:19
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Парижский авиасалон должен был пройти летом 2021 года

Международный авиакосмический салон Ле-Бурже (Парижский авиасалон), запланированный на лето 2021 года, перенесли на 2023 год из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.
Boeing с треском провалился в первый день Ле-Бурже

Решение было принято в ответ на международный кризис в области здравоохранения, а также в связи с проблемами, с которыми столкнулась аэрокосмическая промышленность, отмечается в документе на сайте салона.

Всем, кто заранее оплатил участие в Парижском авиасалоне, организаторы пообещали вернуть деньги. Дата проведения салона в 2023 году пока не сообщается.

Выставка Ле-Бурже проходит раз в два года. Она собирает участников со всего мира, в том числе из России.

Видео: как прошла выставка Ле-Бурже в 2019 году

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Авиасалон Ле-Бурже
Авиасалон Ле-Бурже
Авиасалон Ле-Бурже
Авиасалон Ле-Бурже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.