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Медики предупредили об опасности алкоголя для больных COVID-19

15:41
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Предупреждение актуально в преддверии новогодних праздников

Безопасного уровня употребления алкоголя не существует, уверена замглавы социального комитета Совета Федерации Татьяна Кусайко. Заслуженный врач России подчеркнула, что особенно это утверждение актуально для заболевших коронавирусом. Даже в новогодние праздники им следует воздержаться от горячительных напитков.
Названы три опасных для употребления алкоголя возраста

"Как врач, я не могу советовать те или иные спиртные напитки. Алкоголь оказывает кратковременное и долговременное воздействие практически на каждый орган человека. В целом, можно сказать, что не существует "безопасного уровня потребления алкоголя", - заявила Кусайко.

Парламентарий напомнила, что чрезмерное употребление алкоголя способствует развитию острого респираторного дистресс синдрома – одного из самых тяжелых осложнений COVID-19. А также ослабляет иммунную систему и снижает возможность организма противостоять инфекционным заболеваниям. Опасно и взаимодействие алкоголя с лекарственными препаратами, добавила заслуженный врач.

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