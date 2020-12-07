Ростех: катастрофа SSJ-100 в "Шереметьеве" произошла не из-за технических неполадок

Ранее родственники жертв подали иски

В Ростехе прокомментировали причины катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в столичном аэропорту "Шереметьево" и иски родственников жертв к производителям комплектующих.

ЧП произошло не из-за технических особенностей воздушного судна, заявили ТАСС в госкорпорации.

"Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования", - напомнили в Ростехе.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что родственники жертв крушения самолета подали иски о компенсации морального вреда и материального ущерба против производителей комплектующих для самолета и авиакомпании "Аэрофлот" как эксплуатанта воздушного судна.

Трагедия с самолетом авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая 2019 года в "Шереметьево". Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться. Сесть на полосу им удалось только со второй попытки.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части - погиб 41 человек.

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