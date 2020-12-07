ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ростех: катастрофа SSJ-100 в "Шереметьеве" произошла не из-за технических неполадок

15:56
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Ранее родственники жертв подали иски

В Ростехе прокомментировали причины катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в столичном аэропорту "Шереметьево" и иски родственников жертв к производителям комплектующих.

ЧП произошло не из-за технических особенностей воздушного судна, заявили ТАСС в госкорпорации.

"Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования", - напомнили в Ростехе.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что родственники жертв крушения самолета подали иски о компенсации морального вреда и материального ущерба против производителей комплектующих для самолета и авиакомпании "Аэрофлот" как эксплуатанта воздушного судна.

Трагедия с самолетом авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая 2019 года в "Шереметьево". Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться. Сесть на полосу им удалось только со второй попытки.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части - погиб 41 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Во время тушения пассажирского самолета компании "Аэрофлот" SSJ-100 в аэропорту Шереметьево
Во время тушения пассажирского самолета компании "Аэрофлот" SSJ-100 в аэропорту Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.