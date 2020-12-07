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"Неработающий человек - будущий преступник": Лукашенко обрушился на безработных

15:52
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Президент Белоруссии потребовал поставить на учет и трудоустроить "всех тунеядцев болтающихся"

В Белоруссии необходимо разобраться со всеми безработными, так как любой неработающий человек – это "протестун" и "будущий преступник". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

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Глава республики поручил правительству "заставить всех работать", при необходимости подключив к решению проблемы милицию.

"Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - приказал Лукашенко во время совещания, фрагмент которого опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

По словам белорусского лидера, всех "тунеядцев" нужно поставить на учет, так как государство тратит огромные деньги на раскрытие преступлений, которые они совершают.

"Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление", - заявил Лукашенко.

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