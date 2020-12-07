В НАТО рассчитывают на сохранение присутствия США в Европе

В дальнейшем оно может даже увеличиться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет сохранят значительное присутствие на территории Европы.

Он отметил, что после холодной войны Америка значительно уменьшила свое присутствие в Европе. Однако в прошлом году присутствие США в Европе выросло, и, вероятно, продолжит увеличиваться, передает РИА Новости.

"Я абсолютно уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе. […] В прошлом году присутствие США в Европе выросло, я ожидаю, что это продолжится", - заявил Столтенберг.

Ранее экс- глава Пентагона Марк Эспер заявил, что из Германии будут выведены порядка 12 тысяч военных США, 6,4 тысяч из которых отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

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