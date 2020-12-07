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В подмосковной школе во время урока обрушился потолок

16:18
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Прокуратура начала проверку

Конструкция подвесного потолка обрушилась во время урока в школе №11 подмосковного Орехово-Зуево.

Во время ЧП в здании находились ученики и педагоги. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало слабое крепление конструкций. В течении часа потолочное покрытие восстановили.

Прокуратура Московской области начала проверку. Будут допрошены лица, ответственные за содержание и ремонт помещений школы, передает РИА Новости.

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