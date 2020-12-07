В подмосковной школе во время урока обрушился потолок

Прокуратура начала проверку
Конструкция подвесного потолка обрушилась во время урока в школе №11 подмосковного Орехово-Зуево.
Во время ЧП в здании находились ученики и педагоги. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало слабое крепление конструкций. В течении часа потолочное покрытие восстановили.
Прокуратура Московской области начала проверку. Будут допрошены лица, ответственные за содержание и ремонт помещений школы, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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