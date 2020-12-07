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Вирусолог предупредил о смертельной опасности на фоне коронавируса

16:02
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Другая серьезная болезнь может стать практически биологической угрозой

На фоне пандемии коронавирусной инфекции распространение птичьего гриппа может оказаться серьезной биологической угрозой, считает вирусолог Александр Чепурнов.

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Чепурнов отметил, что птичий грипп – крайне тяжелое заболевание, поэтому недопустимо, чтобы оно начало передаваться от человека к человеку.

"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", - заявил вирусолог.

Человек может подхватить вирус от зараженных птиц – в таком случае течение болезни будет сложным, а вероятность летального исхода высокой. Единственным способом борьбы с вирусом в таком случае является уничтожение болеющих птиц.

"Поэтому сейчас применяются такие серьезные меры — кур уничтожают тысячами, и другого выхода нет. Необходимо также контролировать птичников, которые будут заниматься забоем", - рассказал Чепурнов.

Он добавил, что в случае распространения птичьего гриппа, болезнь принесет с собой колоссальные экономические потери и значительную угрозу здоровью людей, передает URA.RU.

В ноябре птичий грипп обнаружили в Бельгии и Норвегии, а также на ферме по разведению индеек на востоке Великобритании. До этого сообщалось о птичьем гриппе на ферме в Северном Йоркшире

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