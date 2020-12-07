Вирусолог предупредил о смертельной опасности на фоне коронавируса

Другая серьезная болезнь может стать практически биологической угрозой

На фоне пандемии коронавирусной инфекции распространение птичьего гриппа может оказаться серьезной биологической угрозой, считает вирусолог Александр Чепурнов.

Чепурнов отметил, что птичий грипп – крайне тяжелое заболевание, поэтому недопустимо, чтобы оно начало передаваться от человека к человеку.

"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", - заявил вирусолог.

Человек может подхватить вирус от зараженных птиц – в таком случае течение болезни будет сложным, а вероятность летального исхода высокой. Единственным способом борьбы с вирусом в таком случае является уничтожение болеющих птиц.

"Поэтому сейчас применяются такие серьезные меры — кур уничтожают тысячами, и другого выхода нет. Необходимо также контролировать птичников, которые будут заниматься забоем", - рассказал Чепурнов.

Он добавил, что в случае распространения птичьего гриппа, болезнь принесет с собой колоссальные экономические потери и значительную угрозу здоровью людей, передает URA.RU.

В ноябре птичий грипп обнаружили в Бельгии и Норвегии, а также на ферме по разведению индеек на востоке Великобритании. До этого сообщалось о птичьем гриппе на ферме в Северном Йоркшире

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