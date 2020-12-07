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Турецкий суд освободил из-под стражи российских журналистов

16:02
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Россияне готовили материал о беспилотниках Bayraktar

Журналистов телеканала НТВ, которых ранее задержала турецкая полиция в Стамбуле, депортируют в Россию в ближайшее время. Россиян освободили из-под стражи после того, как они дали показания в генпрокуратуре.
Полиция доставила в суд задержанных в Стамбуле журналистов НТВ

"По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем: официальной информации пока у нас нет", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы НТВ.

Главный редактор телеканала Александра Кошарницкая уточнила, что задержанные в Турции российские журналисты готовили материал о беспилотниках Bayraktar. 4 декабря журналисты были задержаны в районе Стамбула, где находится конструкторское бюро производителя дронов.

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