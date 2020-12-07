Суд в Париже приговорил россиянина Винника к 5 годам тюрьмы

С него сняли часть обвинений

Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам заключения по делу об отмывании денег.

Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky с Винника были сняты, передает РИА Новости.

В январе 2020 года Винник был экстрадирован из Греции во Францию. Его выдачи также добивались США и Россия.

Винник был арестован в Греции летом 2017 года после того, как США обвинили его в создании биржи криптовалют и отмывании денег. Сам Винник свою вину отрицал.

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