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Суд в Париже приговорил россиянина Винника к 5 годам тюрьмы

16:05
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

С него сняли часть обвинений

Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам заключения по делу об отмывании денег.

Винника экстрадировали во Францию
Франция предъявила обвинения россиянину Виннику

Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky с Винника были сняты, передает РИА Новости.

В январе 2020 года Винник был экстрадирован из Греции во Францию. Его выдачи также добивались США и Россия.

Винник был арестован в Греции летом 2017 года после того, как США обвинили его в создании биржи криптовалют и отмывании денег. Сам Винник свою вину отрицал.

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