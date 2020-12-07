Путин напомнил о необходимости вернуть РПЦ ряд объектов Александро-Невской лавры

Вопрос обсуждался на встрече президента с министром культуры

Почти половина деревянных храмов в стране требует реставрации. Об этом сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр культуры Ольга Любимова.

Обсуждались, в частности, проблемы сохранения объектов культурного наследия, передает пресс-служба Кремля. В этом году на реставрацию объектов деревянного зодчества выделено 100 миллионов рублей. В следующем году объем средств будет увеличен до 300 миллионов. По словам министра, сейчас заканчиваются реставрационные работы в музее-заповеднике "Кижи". Будет также обновлен архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что на территории лавры остались объекты, которые необходимо передать Русской православной церкви.

"Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - заявил президент.

"Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок", - ответила Любимова.

Любимова также рассказала президенту о создании нового туристического маршрута в Новодевичьем монастыре, сообщив, что ранее его показали мэру Москвы Сергею Собянину. Обсуждалась также работа детских школ искусств. Путин предостерег от понижения их статуса до уровня художественных кружков.

"У нас на Совете по культуре, как Вы помните, некоторые коллеги поднимали вопросы, связанные с отечественным музыкальным образованием, и о проблемах в школах искусств, детских школах искусств. Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время. Всё-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там всё-таки немножко другой уровень и цели другие у них, и уровень подготовки преподавателей совсем другой", - сказал Путин.

"Действительно, этот сертификат, который создан в Министерстве просвещения, – это очень хорошее, доброе начинание для кружков. Для детских школ искусств он абсолютно не подходит. Потому что у нас дети 5, 7, 9 лет порой получают образование, и не один-два раза в неделю, как в кружках, как и положено, а иногда до пяти раз в неделю. Это часть их жизни абсолютно, это наш "золотой стандарт", и, конечно, отходить от него мы не будем", - сообщила Любимова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"