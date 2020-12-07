Попова: работники торговли и транспорта чаще заражаются COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса во многих регионах по-прежнему остается напряженной

18 тысяч 850 россиян выписаны из больниц после перенесенной коронавирусной инфекции. За всё время пандемии в России вылечились почти два миллиона человек. Об этом сообщает оперштаб. Согласно последней информации, суточный прирост новых заболевших составил 28 тысяч 142 случая, умерли за сутки 456 человек. В России началась масштабная вакцинация, причем прививки рекомендуют делать и тем, кто перенес заболевание, ведь количество антител со временем снижается.

Пережившая голод 1930-х и Великую Отечественную войну, 101-летняя Людмила Щелкунова из Красноярска записала в свой актив и ещё одну победу. Теперь уже над COVID-19. В стационар она поступила в тяжёлом состоянии с серьёзными проблемами дыхания. И вот спустя несколько недель внучка и правнук встречают её с цветами на выходе из больницы.

"Она боец, так скажем. Она пережила очень интересную жизнь. У неё было множество, так скажем, потрясений жизненных, она была настроена жить, выздороветь", - сообщил и.о. начальника госпиталя Петр Вдовенко.

За всё время пандемии данную болезнь в России победили около двух миллионов человек. Однако даже у переболевших, говорят специалисты, со временем организм перестает вырабатывать антитела. Поэтому и в их случае прививка будет не лишней. Тем более, что вакцинация от COVID-19 уже началась.

"С этой вакциной мы работаем впервые, с "ГамКовидВак". Она достаётся из морозильной камеры, где минус 18 градусов, за полчаса до вакцинации", - рассказала заведующая процедурным кабинетом военной поликлиники ВВО Лариса Усенко.

Вводят препарат внутримышечно, соблюдая все необходимые меры защиты. Внимательно подходят и к условиям хранения "Спутника V". Место обязательно должно быть оборудовано специальной морозильной камерой. Размораживать препарат надо тоже особым образом, не встряхивая. Вакцина двухкомпонентная: следующий укол - строго через 21 день. Иммунитет формируется лишь после завершения полного цикла.

"Мы надеемся, что у людей сформируется данный иммунитет. Потому что все мероприятия, которые необходимо было провести перед вакцинацией, проведены", - заявила заведующая военной поликлиникой ВВО Марина Бирюкова.

При этом медики напоминают, что сделать прививку от COVID-19 могут граждане от 18 до 60 лет. Однако на момент вакцинации они не должны страдать обострением хронических заболеваний и не иметь симптомов ОРВИ. А также иметь желание привиться. Потому как процедура эта абсолютно добровольная и бесплатная для всех граждан России. Сейчас "Спутник V" уже поступает в регионы, где завершается подготовка к началу вакцинации.

"Министерство здравоохранения должно установить график поставки вакцины в субъекты России и план её распределения. Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации. А также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации", - заявил премьер Михаил Мишустин.

В числе первых, кто уже получает вакцину: военные, сотрудники социальных служб, медицинских и образовательных учреждений. Впрочем, этот перечень будет расширяться, а количество прививочных центров расти. В Москве, например, их уже около 70. А к началу следующего года откроют ещё сто. Столичные власти рассчитывают привить до семи миллионов человек, две тысячи из которых сделали это за минувшие выходные.

"Мы проверили всю систему. Работу складов. Доставку по хладоцепи до прививочных пунктов. Хранение вакцин в прививочных пунктах. Технологию размораживания. Прививки. Уже в таком боевом режиме. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителями. Надеюсь, что в ближайшие недели мы будем получать более существенные объемы вакцины", - заявил руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин.

Это крайне важно в борьбе с пандемией. Ситуацию с распространением коронавируса, конечно, держат под контролем. Однако во многих регионах она по-прежнему остается напряженной. А число заболевших продолжает расти.

"Наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Меры профилактики среди работников перечисленных сфер, по мнению Роспотребнадзора, стоит усилить. С этим согласны и в Минздраве. Хотя его глава, Михаил Мурашко, в очередной раз подчеркнул, резервов для приема больных COVID-19 в России достаточно.

"На сегодняшний день на амбулаторном этапе находится около 80% пациентов, получающих терапию. И около 20% находятся на стационарных койках. В целом в стране развернуто 278,5 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. И резерв составляет 22,8%", - сообщил Мурашко.

Но чтобы сохранить этот баланс, необходимо продолжать соблюдать рекомендуемые меры. Избегать массовых мероприятий. Носить маски и перчатки в общественных местах. Впрочем, подавляющее большинство россиян к этому уже привыкло.

Александр Панюшкин, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"