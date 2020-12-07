Барановская показала повзрослевшего сына от Аршавина

Первенцу телеведущей и футболиста исполнилось 15 лет

Телеведущая Юлия Барановская тепло поздравила своего старшего сына Артема с 15-летием.

В его день рождения 35-летняя бывшая жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала студийную фотографию с заметно подросшим наследником. Артем растет настоящим красавцем: в его внешности заметны черты обоих родителей.

"Умный, честный, чистый, талантливый, сильный и такой взрослый с самых первых минут своей жизни, в твоем взгляде всегда была глубина", - написала Барановская в Instagram.

Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. У пары родились трое детей: сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь Есению. О крахе их брака стало известно в 2019 году.

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