Организаторы турнира "Создай свой бизнес" проведут бизнес-симулятор в 2021 году

Зарегистрироваться на турнир можно до 21 февраля

Образовательный центр "Фабрика предпринимательства" совместно с "Мой бизнес" проведут бизнес-симулятор по созданию и развитию собственного дела в рамках Всероссийского турнира по предпринимательским компетенциям "Создай свой бизнес". Итоги мероприятия подведут до 30 марта 2021 года, сообщили TVC.RU организаторы.

Турнир состоит из трех этапов и ориентирован на лиц в возрасте от 14 до 56 лет, занимающихся предпринимательской деятельностью или планирующих ее начать. Для участия в турнире необходимо пройти регистрацию по ссылке https://businessturnir2020.ru/.

В первом этапе, который продлится до 21 февраля 2021 года участникам необходимо зарегистрироваться в турнире, скачав игру "ФП: Бизнес-симулятор" в App Store или Google Play, открыв свой виртуальный бизнес.

Во втором этапе, в период с 22 по 28 февраля 2021 года, участникам необходимо пройти тестирование на знание основ предпринимательской деятельности.

В рамках третьего этапа в первом квартале 2021 года в Санкт-Петербурге состоится финал турнира, где участники, прошедшие отборочные этапы, будут выполнять аналитические задания. Оценивать финалистов и определять победителей будут действующие предприниматели федерального уровня и эксперты Минэкономразвития России.

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