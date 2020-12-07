Выставка "Безопасность и охрана труда" пройдет в онлайн-формате

Она продлится с 8 по 11 декабря

Лучшие инновационные техники обеспечения безопасности на производстве представят на XXIV международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда" (БИОТ-2020). В связи с распространением коронавируса мероприятие пройдет в этом году с 8 по 11 декабря в онлайн-формате.

Сессии, панели, конференции, семинары и мастер-классы будут проходить в плотном графике одновременно в трех виртуальных залах. География спикеров и участников форума БИОТ-2020 объединяет весь мир, сообщили TVC.RU организаторы выставки.

Спикерами на мероприятии станут вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, министр труда России Антон Котяков.

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