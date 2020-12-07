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В Москве задержали участников квеста, проникших на закрытую территорию НИИ

18:00
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Молодые люди решили "срезать путь"

Сотрудники Росгвардии задержали трех участников онлайн-квеста, которые проникли на территорию охраняемого научно- исследовательского центра.

Инцидент произошел 7 декабря на северо-востоке Москвы. По данным telegram-канала Mash, речь идет об Испытательном центре высоковольтной аппаратуры. Участникам нужно было попасть на стройку, которая находится рядом с НИИ, но им было лень обходить здание и поэтому они решили срезать путь.

Охранник заметил посторонних на объекте, нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию. Трех квестоходов в возрасте от 26 до 29 лет задержали.

"Молодые люди пояснили сотрудникам вневедомственной охраны, что, выполняя задание онлайн-квеста, увлеклись испытанием и не заметили, как попали на территорию охраняемого объекта", - рассказали ТАСС в Росгвардии.

Нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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