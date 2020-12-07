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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 67 млн человек

18:12
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Лидируют по количеству выявленных случаев по-прежнему США

В мире общее число инфицированных превысило 67 миллионов 200 тысяч человек. Лидируют по количеству выявленных случаев по-прежнему США - почти 15 миллионов. И ситуация в стране только ухудшается.

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Во многих штатах загрузка больниц критическая. В Массачусетсе построили огромный полевой госпиталь - местные больницы не справляются. Всего в Соединенных Штатах выявляют около 200 тысяч случаев каждый день. COVID-19 нашли у адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Законодательное собрание Аризоны, где он несколько часов общался с депутатами, закрыто на карантин.

В Европе темпы распространения вируса немного снизились, но ситуация по-прежнему трудная. В немецкой земле Бавария объявлен режим ЧС. В некоторых районах готовятся ввести комендантский час, передает "ТВ Центр".

Власти Греции продлили карантин до 7 января. Будут закрыты школы, суды, рестораны, клубы и горнолыжные центры.

Канцлер Австрии Себастьян Курц  объявил о введении 10-дневного  карантина для въезжающих в Австрию с 19 декабря до 10 января. Новогодние мероприятия в стране отменены. Франция отменила авиасалон Ле-Бурже, который должен был пройти в июне следующего года.

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