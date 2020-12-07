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Глава Минздрава Астрахани отравился хлором при спасении детей из бассейна

18:23
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Ему поставили капельницу

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин отравился хлором во время эвакуации детей из бассейна в Астрахани.
Стала известна причина отравления детей в бассейне в Астрахани

От госпитализации чиновник отказался. Он находится на рабочем месте под капельницей, сообщила ТАСС первый замминистра здравоохранения региона Ольга Агафонова.

"Он себя чувствует более-менее ничего", - уточнила заместитель Спирина.

ЧП произошло утром 7 декабря. Из спорткомплекса "Динамо" в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. Пятеро детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Предварительный диагноз всех пострадавших - острое отравление хлором. По данным регионального МЧС, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз. Предположительно, работник спортцентра нарушил инструкции при использовании химикатов по очистке воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бассейн закрыли до конца года.

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