Умер Александр Гордон

Он работал с Андреем Тарковским

Российский кинорежиссер, сценарист и актер Александр Гордон скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

Гордон дублировал фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", которые были сняты за рубежом. Является автором книги об Андрее Тарковском "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском".

Кроме того, Гордон был режиссером в фильмах "Убийцы", "Последняя ночь в раю", "Кража", "Сцены из семейной жизни", "Двойной обгон" и других.

"Приносим соболезнования родным и близким Александра Витальевича", - говорится в сообщении клуба деятелей киноискусства.

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