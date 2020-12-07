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США ввели санкции против Китая

19:01
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Ограничительные меры введены в связи с ситуацией вокруг Гонконга

США ввели новые санкции против китайских властей из-за ситуации вокруг Гонконга. Как сообщает американский Минфин, в черный список попали 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

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О планах Вашингтона ввести санкции против Пекина из-за отстранения оппозиционных депутатов в Гонконге стало известно в ноябре. Белый дом квалифицировал действия китайских властей по отношению к оппозиционерам Гонконга как нарушение Компартией КНР своих международных обязательств.

В Пекине считают, что действовали на основании закона, который объявляет патриотизм обязательным юридическим требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Депутаты этот закон нарушили, считают в Пекине.

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