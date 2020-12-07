Петербург оказался на грани полного локдауна

Об этом заявил в своем обращении губернатор Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе эффективности.

"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - обратился Беглов к горожанам (цитата по "Интерфаксу").

Он объяснил, что до Нового года места для тяжелых пациентов имеются. Однако дальше - "красная черта", за которой пойдет отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, предупредил Беглов.

По его словам, нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса.

Беглов также не исключил перевода учеников средней и старшей школы в Петербурге на дистанционное обучение.

За последние сутки в Петербурге выявили 3741 новый случай заболевания COVID-19.

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