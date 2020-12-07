В Индии исследовали заразность неизвестной болезни, поразившей сотни человек

Пациенты жалуются на головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь

Власти индийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) заявили, что загадочная болезнь, которая охватила местных жителей, не заразна.

"До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели", - говорится в отчете властей (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что в городе Элуру на юге Индии произошла вспышка неизвестного заболевания. Один человек погиб, еще более 350 госпитализировали. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Официально установить причину вспышки заболевания пока не удалось. Образцы воды, продуктов питания и крови пациентов направлены на экспертизу. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

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