ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую медаль

20:04
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Она стала лауреатом премии по литературе в этом году

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк первой среди обладателей награды этого года получила медаль и диплом.

Нобелевскую премию по экономике дали за развитие теории аукционов
Нобелевскую премию по химии присудили за методы редактирования генома
Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

Церемония прошла накануне в доме Глюк в Кембридже (штат Массачусетс, США), сообщает ТАСС. Денежная составляющая Нобелевской премии составляет 10 миллионов крон (1,18 миллиона долларов).

Нобелевский комитет ранее отмечал, что награда вручена 77-летней Глюк за ее поэтический голос, который превращает индивидуальное во всеобщее. Кроме того, в ее поэзии присутствует много юмора и остроумия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Луиза Глюк
Луиза Глюк
Луиза Глюк
Луиза Глюк
Луиза Глюк
Луиза Глюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.