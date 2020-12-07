Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую медаль

Она стала лауреатом премии по литературе в этом году
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк первой среди обладателей награды этого года получила медаль и диплом.
Церемония прошла накануне в доме Глюк в Кембридже (штат Массачусетс, США), сообщает ТАСС. Денежная составляющая Нобелевской премии составляет 10 миллионов крон (1,18 миллиона долларов).
Нобелевский комитет ранее отмечал, что награда вручена 77-летней Глюк за ее поэтический голос, который превращает индивидуальное во всеобщее. Кроме того, в ее поэзии присутствует много юмора и остроумия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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