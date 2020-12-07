"Я страдаю": Савичева пожаловалась на разлуку с дочерью

Трехлетняя малышка живет в Португалии

Российская певица Юлия Савичева призналась, что редко видит свою единственную дочь, поскольку та с самого рождения живет в Португалии.

Трехлетняя Аня живет с бабушкой по папиной линии. Артистка очень страдает из-за разлуки с дочерью, особенно в период пандемии, когда закрылись границы. Ситуацию не спасают даже ежедневные телефонные разговоры.

"Мы не все время в разлуке, но часто. Особенно сейчас. Очень давно не виделись. Я страдаю", - поделилась Савичева в эфире передачи "Когда все дома".

Несмотря на временные трудности, артистка в курсе всех шагов своего ребенка. Аня унаследовала талант дедушки – девочка очень любит рисовать и делает большие успехи.

"Аня очень творческая, она в савичевскую породу. Любовь к книгам у нее от папы - моего супруга. Свекровь занимается с Аней. Дочь уже знает все буквы алфавита", - похвасталась певица.

Ранее Савичева рассказала, почему Аня живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, а не в Москве.

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