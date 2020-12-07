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МОК временно отстранил НОК Белоруссии от Олимпийских игр

20:44
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Сложившаяся политическая ситуация в стране не соответствует хартии

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в проводимых организацией спортивных мероприятиях.
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Ограничения затрагивают в том числе Олимпийские игры, передает ТАСС. В исполком НОК входят, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко и отвечающий за ежегодное управление НОК Виктор Лукашенко.  

"МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает от политической дискриминации. Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения", - заявил на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

Летняя Олимпиада-2021 пройдет в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,01% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,12%. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются по сей день.

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