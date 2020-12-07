Собянин осмотрел новый теннисный центр "Спартак" в Сокольниках

Он вмещает в себя 32 корта

Инвестирование в строительство новых спортивных объектов из-за пандемии не прекращается. Об этом рассказал мэр Москвы во время посещения теннисного и хоккейного центров в Сокольниках. Сергей Собянин отметил, что более половины физкультурно-оздоровительных объектов столицы строится в рамках государственно-частного партнерства.

Воспитание будущих чемпионов теперь ничем не ограничено. Места хватит каждому. С сегодняшнего дня парк "Сокольники" - не только территория отдыха москвичей, но ещё и спортивно-оздоровительный комплекс. Здесь открылся крупнейший теннисный центр площадью больше 50 тысяч квадратных метров.

"Несмотря на пандемию и сложности с занятием спортом, мы не прекращаем инвестирование в строительство новых спортивных сооружений. Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60% всех спортивно-оздоровительных комплексов - ледовых арен, теннисных центров. Здесь, в "Сокольниках" реализуется сразу три частных проекта. Это ледовый центр, который запущен был в прошлом году, теннисный центр, который запускается сейчас, и ледовый дворец, который встаёт на реконструкцию уже со следующего года. Так что все крупные спортивные объекты "Сокольников" будут новыми, с новыми технологиями, новыми требованиями, на новом уровне", - сообщил Собянин.

Теннисный центр вмещает в себя 32 корта. 10 полей под одной крышей с твёрдым покрытием (хард) и 22 грунтовые площадки – 16 под открытым небом и 6 в отдельном здании. Помещения многофункциональные. В случае необходимости залы можно трансформировать под другие виды спорта. На время проведения соревнований устанавливаются мобильные трибуны на 240 мест. Комплекс оснащён современной аудиосистемой и освещением по стандартам Федерации тенниса. Все стадионы построены по современным технологиям.

"Это, конечно, выдающийся объект. Как видите, он сделан в соответствие со всеми новыми технологиями и требованиями к сохранению окружающей среды. Деревянные панели. Но самое главное, это, по сути дела, такой ролевой объект. Пример для частного государственного партнёрства. Поскольку вы как спортсмены должны понимать, что совсем недавно правительство в конце сентября утвердило новую стратегию развития спорта до 2030 года, и там как раз красной линией идёт - взаимодействие бизнеса и государства, которое здесь представлено в наилучшем виде, с поддержкой правительства Москвы", - заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

Теннисный комплекс имеет под одной крышей всё, что необходимо в тренировочном процессе. Тренажёрные залы, специальные зоны для отработки техники спортивных движений, просторные раздевалки и места для отдыха. Среда полностью безбарьерная. Заниматься могут и люди с ограничениями по здоровью. Эту концепцию переняли от хоккейной школы, расположенной по соседству. Ледовый дворец был открыт полтора года назад. Ежедневно в него приходят заниматься до тысячи юных и опытных спортсменов, а также любительские команды.

"Лёд очень хороший, очень качественный. Плюс мы имеем здесь большой зал ОФП. Там у нас есть и силовые тренажёры, и кардио-тренажёры. Очень большая зона для игры в подвижные игры. Также мы имеем бросковую зону на 8 ворот, где могут заниматься порядка 20-25 ребят", - сообщил тренер по хоккею Константин Романов.

На базе теннисного центра будут тренироваться 275 действующих спортсменов. В ближайшее время здесь также появится спортивная академия. Всего в Москве в большой теннис на профессиональном и любительском уровне играют около 50 тысяч человек. Для них в городе действует 800 площадок. А в скором времени начнётся строительство ещё двух крупных теннисных объектов – в "Лужниках" и на севере столицы, в районе Речного вокзала.

Илья Данильцев, Андрей Пашутин, Станислав Ильин и Андрей Булычов, "ТВ Центр".

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