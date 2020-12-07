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ЕС и Британия приступили к решающим переговорам по Brexit

22:33
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

"Переходный период" заканчивается 31 декабря

В Брюсселе главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в числе прочих вопросов обсуждали зашедшие в тупик переговоры ЕС - Британия по будущему торгово-экономическому партнерству после Brexit. Тем временем Лондон готов отказаться от некоторых положений своего внутреннего законодательства, чтобы приблизиться к соглашению с Европой. Об этом заявили в канцелярии премьера Бориса Джонсона. Однако между сторонами всё ещё остаются разногласия. И весьма серьёзные. Чтобы подписать Соглашение до Нового года, когда истекает "переходный период", его нужно утвердить уже сейчас. Но воз Brexit и ныне там.

Быть или не быть жесткому Brexit? Главный вопрос очередного и решающего раунда переговоров между Лондоном и Брюсселем. 31 декабря заканчивается "переходный период" после с трудом оформленного развода. Королевство начинает свободную от ЕС жизнь. Но на каких условиях, до сих пор не ясно.

"Мы будем работать очень усердно. Посмотрим, что скажут наши европейские коллеги", - заявил Дэвид Фрост, уполномоченный переговорщик по Brexit от Великобритании.

Переговорщик от Лондона избегает конкретных формулировок. Его коллега из Брюсселя лишь отметил: перспективы нового соглашения пока "туманны". Как английское небо в декабре. И причина - в сразу нескольких ключевых пунктах торговой сделки.  Стороны не могут договориться  о правилах рыболовства. Британия - против того, чтобы европейские лодки, как прежде, рыбачили в ее территориальных водах. Второй и главный камень преткновения - торговля. Брюссель требует от Лондона соблюдать все экологические, социальные и трудовые стандарты ЕС. Иначе товары с острова будут облагаться налогом. На что Королевство, конечно, не согласно. После выхода из ЕС ситуация снова безвыходная.

"Brexit без сделки будет иметь колоссальные международные последствия. Потому что мы окажемся в состоянии торговой войны с Европейским союзом", - уверен Гордон Браун, бывший премьер-министр Великобритании (2007-2010 годы).

А эта война будет означать отмену всех торговых соглашений. И как следствие - контроль на границах, обязательная визовая система. Экономики по обе стороны Ла-Манша  получат колоссальный удар. В Британии вероятен даже временный дефицит продуктов и лекарств. И это в разгар пандемии коронавируса. Напряжение в обществе растет с каждым часом.

- Это просто безумие. Мы проголосовали в 2016 году. И вот 4 года спустя никакого прогресса. Что будет дальше? А никто не понимает! Подозреваю, что власти в том числе.

Спасти ситуацию пытается уже лично Борис Джонсон. Накануне он несколько часов проговорил по телефону с председателем Еврокомиссии, но проблема так и не сдвинулась с места.  Сегодня - второй раунд телефонных переговоров.  Британские СМИ уже сообщают: прогресса пока по-прежнему нет. А время на исходе.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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