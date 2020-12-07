Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за плохих погодных условий

Проезда ожидают более 500 большегрузов

Военно-Грузинская дорога закрыта для движения всех видов транспорта из-за снегопада и резкого похолодания. Об этом сообщает "ТВ Центр". Проезда ожидают более 500 большегрузов, которым запретили движение по дороге еще вечером 5 декабря до особого распоряжения.

На российском участке трассы, от Владикавказа до населенного пункта Ларс, развернут пункт обогрева, где можно выпить чай и зарядить мобильные устройства. Также на пути следования есть 3 гостиницы, способные принять 80 человек, 6 стационарных пунктов питания, 2 АЗС и 4 места для стоянки автотранспорта, вмещающие до 500 машин.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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