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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за плохих погодных условий

22:24
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Проезда ожидают более 500 большегрузов

Военно-Грузинская дорога закрыта для движения всех видов транспорта из-за снегопада и резкого похолодания. Об этом сообщает "ТВ Центр". Проезда ожидают более 500 большегрузов, которым запретили движение по дороге еще вечером 5 декабря до особого распоряжения.

На российском участке трассы, от Владикавказа до населенного пункта Ларс, развернут пункт обогрева, где можно выпить чай и зарядить мобильные устройства. Также на пути следования есть 3 гостиницы, способные принять 80 человек, 6 стационарных пунктов питания, 2 АЗС и 4 места для стоянки автотранспорта, вмещающие  до 500 машин.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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