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"Боюсь за маму": Рената Литвинова заразилась коронавирусом

21:14
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Актриса переживает за здоровье семьи и друзей

Актриса Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Теперь она переживает за здоровье людей из своего окружения.

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"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала Литвинова в инстаграме.

Поклонники Литвиновой в комментариях к посту выразили слова поддержки в ее адрес:

- Сначала за Земфиру переживали, теперь за вас, выздоравливайте!

- Рената, вы очень харизматичный и приятный человек. Выздоравливайте! Вы нужны искусству!

- Выздоравливайте поскорее, пожалуйста, и выпускайте свой гениальный и долгожданный фильм.

В настоящее время Литвинова работает над серией видеоинтервью со знаменитыми артистами. В проекте, который посвящен жизни актеров во время пандемии коронавируса (COVID-19), приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие знаменитости.

Ранее Литвинова рассказала о самочувствии заразившейся коронавирусом Земфиры.

Видео: Культурный обмен. Рената Литвинова

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