В Нижегородской области загорелся 25-этажный жилой дом (видео)

Эвакуированы 84 жильца

В Дзержинске (Нижегородская область) загорелся 25-этажный многоквартирный дом.

Пожар вспыхнул вечером 7 декабря на 16-м этаже дома №88 по улице Циолковского. Спасатели эвакуировали из горящего здания 115 человек, в том числе 25 детей, передает ТАСС. На данный момент информации о пострадавших нет.

К месту ЧП приехали автобусы для обогрева эвакуированных жильцов. Также решается вопрос об их временном размещении.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь может перекинуться на соседние квартиры. В тушении принимают участие 48 человек и 12 единиц техники.

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