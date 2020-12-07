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Снегопад в Альпах вызвал транспортный хаос (видео)

22:38
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Местами дома замело по самые крыши

Мощный снегопад накрыл в понедельник район горнолыжного курорта в итальянском Южном Тироле. На долину Валь-Гардена обрушились тонны снега. Местами дома замело по самые крыши. Засыпаны почти все дороги, передает "ТВ Центр".

Само по себе это для местных жителей не ново, такое в Доломитовых Альпах происходит периодически. Но на этот раз снегопад пришёл после трёх дней штормовой погоды, которая сопровождалась грозами. А вот такого здесь давно не видели. И хотя теперь в горнолыжных зонах снега хоть отбавляй, то туристов почти нет из-за пандемии.

В Китае же, напротив, внутренний туризм вновь расцветает. Сейчас - с наступлением снежной погоды и перед Новым годом - особенно популярны природные заповедники Северо-Западного Китая. Страна успешно развивает свои зимние курорты в районах, граничащих с Казахстаном. Природа здесь великолепна круглый год, но теперь появляется инфраструктура для активного зимнего отдыха.

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