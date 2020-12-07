Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до конца 2021 года

Санитарные правила были введены из-за коронавируса в июне 2020 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях коронавируса до 1 января 2022 года.

Постановление главного санитарного врача опубликовано на официальном портале правовой информации. Санитарные правила были приняты в конце июня этого года и в предыдущей редакции действовали до 1 января 2021 года.

В частности, в школах до конца 2021 года будут запрещены любые массовые мероприятия. В школах и детских садах обязательны измерение температуры, регулярная уборка, проветривание, а также изоляция одних групп детей от других.

Расписание должно быть составлено таким образом, чтобы дети как можно меньше контактировали - за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет.

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