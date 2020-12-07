Путин изменил список химикатов для создания химоружия

Это необходимо для защиты национальных интересов

Президент России Владимир Путин внес изменения в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Цель изменений – "защита национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств России" в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и резолюции Совета Безопасности ООН.

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