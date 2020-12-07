ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петросян признался, что сожалеет о развале дуэта со Степаненко

23:06
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Юморист хотел сохранить творческий тандем

Юморист Евгений Петросян впервые прокомментировал разрыв с бывшей женой и коллегой Еленой Степаненко.
"А как же Брухунова?": Петросяна заметили с новой молодой помощницей

По его словам, он не ожидал, что его развод вызовет такой переполох в прессе и до сих пор жалеет, что им не удалось сохранить творческий дуэт после разрыва. Степаненко была для него не только партнершей, но и ученицей.

"Как только газеты вероломно втерлись в мою жизнь, я сказал - мне жалко дуэт. Я хотел бы его сохранить. Его мне жаль искренне <…> Я включаю ее в свои программы. Почему? Потому что считаю, что зритель не должен страдать из-за нашего разрыва. Никогда ее не вырежу", - поделился Петросян в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Проблемы в семье, как оказалось, зрели давно и колись годами. Юморист предлагал жене и коллеге расстаться мирно, но Степаненко не устроил тихий развод, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

"Буду тебе помогать во всем. Давай тихо-мирно. Отпусти ты меня! Нет, захотелось войны", - рассказал Петросян.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году, они прожили вместе более 30 лет. Затем 75-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у пары родился сын.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.