Петросян признался, что сожалеет о развале дуэта со Степаненко

Юморист хотел сохранить творческий тандем

Юморист Евгений Петросян впервые прокомментировал разрыв с бывшей женой и коллегой Еленой Степаненко.

По его словам, он не ожидал, что его развод вызовет такой переполох в прессе и до сих пор жалеет, что им не удалось сохранить творческий дуэт после разрыва. Степаненко была для него не только партнершей, но и ученицей.

"Как только газеты вероломно втерлись в мою жизнь, я сказал - мне жалко дуэт. Я хотел бы его сохранить. Его мне жаль искренне <…> Я включаю ее в свои программы. Почему? Потому что считаю, что зритель не должен страдать из-за нашего разрыва. Никогда ее не вырежу", - поделился Петросян в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Проблемы в семье, как оказалось, зрели давно и колись годами. Юморист предлагал жене и коллеге расстаться мирно, но Степаненко не устроил тихий развод, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

"Буду тебе помогать во всем. Давай тихо-мирно. Отпусти ты меня! Нет, захотелось войны", - рассказал Петросян.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году, они прожили вместе более 30 лет. Затем 75-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у пары родился сын.

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